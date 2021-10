Acordo sobre imposto corporativo mínimo global é 'marco histórico', diz Yellen

30/10/2021 | 16:45



A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, celebrou neste sábado em comunicado o "acordo histórico" sobre novas regras para tributação internacional, entre elas um tributo mínimo corporativo global. Ela parabenizou o presidente norte-americano, Joe Biden, "por esse importante marco", ao notar que todos os integrantes do G20 concordaram com a iniciativa, durante a cúpula atualmente realizada em Roma.

Yellen argumenta que o acordo tornará a economia global um local mais próspero para os negócios e as empresas dos EUA.

"Em vez de competir por nossa capacidade para oferecer alíquotas menores, os EUA agora competirão nas habilidades de nosso povo, nossas ideias e nossa capacidade para inovar - uma corrida que podemos vencer", afirmou a secretária.