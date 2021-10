Ceni define titulares e São Paulo encerra preparação para enfrentar Internacional

30/10/2021 | 16:35



O São Paulo realizou um treinamento no CT da Barra Funda na manhã deste sábado e encerrou a preparação para receber o Internacional neste domingo. O técnico Rogério Ceni definiu os prováveis titulares para a partida, comandou trabalhos específicos com estes jogadores e também realizou diferentes treinamentos com foco na bola parada.

Os trabalhos deste sábado serviram para confirmar ainda mais o provável retorno do atacante Rigoni ao time são-paulino. O jogador foi desfalque nas últimas três partidas por ter sofrido um estiramento na região posterior da coxa esquerda. Ele deverá formar dupla de ataque com Luciano.

A atividade também serviu para confirmar os desfalques do São Paulo para o jogo. O volante Rodrigo Nestor se recupera de uma entorse no tornozelo direito, sofrido durante o jogo contra o Red Bull Bragantino.

Já o atacante Jonathan Calleri, que perdeu a última partida por conta de um edema na coxa direita, também deverá ficar de fora da próxima partida do time. Nestor e Calleri se dividiram entre atividades com bola e trabalhos específicos.

A expectativa é de que Rogério Ceni mande a campo um time escalado com: Tiago Volpi; Orejuela (Igor Vinicius), Arboleda, Miranda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Rigoni e Luciano.

Em 13º lugar, o São Paulo possui 34 pontos ganhos. O confronto diante do Internacional, pela 29ª rodada do Brasileirão, acontece neste domingo, às 18h15, no estádio do Morumbi. O São Paulo busca se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino na última rodada.