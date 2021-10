O que é inflação?

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



31/10/2021 | 00:01



Todos os dias os jornais mostram que subiu o preço de algum produto. Os alimentos estão mais caros, a gasolina também está com valor maior. Essa alta é chamada de inflação.

A inflação aparece quando sobe o custo de determinado produto ou serviço. Nos tempos atuais, o preço dos alimentos tem crescido porque há mais dificuldade na produção da comida – várias plantações sentem a falta de chuvas, por exemplo.

O mesmo cenário se aplica a gasolina que abastece os carros. Há falta de petróleo, matéria-prima da gasolina, em todo o planeta. Desse jeito, é preciso pagar mais para comprar o petróleo que vira combustível dos automóveis. E o posto de gasolina precisa aumentar o preço para o cliente.

Uma inflação sem controle provoca o que economistas chamam de redução do poder de compra. Se o valor dos produtos sobe mais do que o salário, as pessoas ficam sem dinheiro para comprar o que estavam acostumadas anteriormente.

Vamos supor que uma família tenha renda de R$ 3.000 por mês e costume gastar R$ 400 no supermercado para compra de 100 itens. Se no mês seguinte a inflação elevar os preços, esses mesmos R$ 400 não serão suficientes para a aquisição dos mesmos 100 produtos – será preciso deixar alguns deles nas prateleiras.

Uma inflação alta não impacta somente no dia a dia das famílias. Ela pode afetar nos investimentos que as prefeituras fazem para melhoria das cidades ou no valor do aluguel de residências e empresas.

No Brasil, alguns institutos fazem a medição oficial da inflação. O principal deles é o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), responsável pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), justamente o que calcula a inflação dos alimentos e produtos básicos.

