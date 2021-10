S.Bernardo recontrata firmas de PPP do Lixo após acusar sobrepreço

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



30/10/2021 | 22:40



As empresas Lara Central de Tratamento de Resíduos Sólidos e Revita Engenharia S/A, que haviam formado consórcio para gerir a PPP (Parceria Público-Privada) do Lixo em São Bernardo e tiveram o contrato unilateralmente rompido pela gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) em 2017, voltaram a operar o serviço de coleta e destinação final de resíduos sólidos da cidade menos de dois anos depois de perderem o vínculo com o Paço.

Com alegação de preços acima dos praticados no mercado, Morando e seu vice Marcelo Lima (PSD) deram início à substituição das empresas – antecessor do tucano, o petista Luiz Marinho tinha firmado acordo de três décadas com as firmas, com valor de R$ 4,3 bilhões. Como secretário de Serviços Urbanos, o pessedista tocou andamento de contratação emergencial. A escolhida foi a Emparsanco Engenharia S/A. A medida balizou a Operação Lix, conduzida pelo Gaeco ABC (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), que, neste mês, transformou Marcelo e mais três pessoas em réus na Justiça Criminal de São Bernardo.

Conforme denúncia apresentada pelo Gaeco ABC, Marcelo, seu adjunto à época, Mário Orsolan, e os diretores da Emparsanco Luiz Carlos Furlan e Marcelo Silva da Ponta armaram emergencialidade na prestação de serviços para que a empresa pudesse abocanhar contrato sem licitação. Os promotores apontaram que o governo são-bernardense aceitou pagar mais por menos serviço prestado – na comparação com a PPP do Lixo e também com empresas que se interessaram pelo acordo emergencial.

O primeiro desdobramento público da Operação Lix aconteceu no dia 25 de abril de 2019. Estranhamente, nove dias antes (16 de abril), Marcelo Lima assinou contrato com o Consórcio São Bernardo Ambiental, formado pela Lara e pela Revita – duas companhias acusadas pela própria administração de prática de sobrepreço. Neste bloco, Lara e Revita têm a companhia da TB Serviços, Transporte, Limpeza e Gerenciamento de Recursos Humanos S/A. Por 12 meses, receberia R$ 129,8 milhões. As datas e valores estão em contrato público no Portal da Transparência mantido pela Prefeitura.

Esse vaivém contratual está presente na decisão da juíza Daniela de Carvalho Duarte, da 5ª Vara Criminal de São Bernardo e que aceitou a denúncia contra Marcelo, Orsolan e os diretores da Emparsanco. Ela cita que “definitivamente, nenhuma das duas dispensas ilegais de licitação ora denunciadas passaram sem causar prejuízo à administração pública, tornando falaciosos os argumentos de vantajosidade econômica por vezes levantados no decorrer da investigação”. Ou seja, a Prefeitura decidiu desembolsar mais em acordos emergenciais, a despeito de assegurar que iria economizar com a mudança.

O Portal da Transparência do Executivo apresenta os valores que foram pagos ao Consórcio São Bernardo Ambiental – da Lara, Revita e TB: R$ 379,3 milhões em três anos (R$ 7,4 milhões em 2019; R$ 150,5 milhões em 2020; e R$ 140,5 milhões neste ano).

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo informou “que o rompimento da PPP do Lixo foi amigável e, portanto, não houve penalização das empresas participantes ou impeditivo legal para que assumissem um novo contrato”. Marcelo não tem se manifestado acerca do episódio – apenas disse que iria se afastar do comando da Secretaria de Serviços Urbanos, como determinou a Justiça, para se concentrar em sua defesa.

Ação que apura acordos suspeitos da empresa em S.Caetano empaca



Júnior Carvalho

juniorcarvalho@dgabc.com.br

Ação popular que questiona dois acordos suspeitos de irregularidades firmados pela Prefeitura de São Caetano com a Emparsanco Engenharia S/A está empacada há quatro anos por falhas na realização de perícia. A firma é acusada de superfaturar valores envolvendo recapeamento asfáltico.

Em 2017, o Diário mostrou que o então prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) foi processado por atos de improbidade administrativa por, em suma, supostamente contratar a Emparsanco duas vezes para um mesmo serviço, além de sobrepreço dos valores praticados no acordo. A ação citava que o ex-prefeito firmou contrato com a empreiteira, na ordem de R$ 312,6 mil, para “execução de recapeamento asfáltico”. Porém, segundo o denunciante, já estava em vigência outro contrato com a Emparsanco (firmado pelo antecessor Paulo Pinheiro, DEM) cujo objeto era o mesmo.

Após impasse sobre quem deveria custear a perícia, em outubro do ano passado, a Justiça ordenou realização da auditoria para aferir os valores praticados nos contratos. Contudo, o perito contratado nunca prestou os serviços e só foi substituído em setembro deste ano. Ou seja, esse impasse travou o andamento do processo em pelo menos um ano.