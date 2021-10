Rodovia dos Imigrantes registra lentidão no sentido litoral

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/10/2021 | 09:17



Quem deixou para descer para o litoral na manhã deste sábado (30) está enfrentando tráfego congestionado na Rodovia dos Imigrantes, no sentido litoral, do km 40 ao km 43, por conta do excesso de veículos. As outras rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), Anchieta, Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni registram movimento tranquilo.

Devido ao feriado prolongado, desde ontem mais de 86,7 mil veículos desceram o trecho de Serra em direção à Baixada Santista. No sentido Capital, a Ecovias, concessionária responsável pela operação do SAI, registrou a passagem de 45,6 mil veículos. Somente na última hora desceram mais de 4,5 mil veículos e subiram mais de 1,5 mil.

Além do trânsito, por conta da neblina os motoristas também enfrentam baixa visibilidade na pista, que está abaixo dos cem metros.Por isso a Operação Comboio está em vigor, a partir da praça de pedágio da via Anchieta. Pelo mesmo motivo, a Interligação Planalto está bloqueada no sentido capital e no sentido litoral, da Anchieta para a Imigrantes.

A alça de acesso ao bairro, na saída 20 da pista marginal da via Anchieta, sentido litoral, está bloqueada para obras. Além disso, a faixa da direita está bloqueada no trecho, mas não há registro de lentidão, porque há três faixas abertas para o tráfego.

Os caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da via Anchieta.

O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra ocorre pelas pistas norte das duas rodovias.