Três municípios da região registram óbitos por Covid; total é de 10.375

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



30/10/2021 | 08:34



A apuração dos casos e mortes por Covid ficou comprometida ontem em razão da emenda do Dia do Servidor Público, celebrado na quinta-feira, mas que foi transferido para ontem por algumas prefeituras. Apenas Santo André, São Bernardo e São Caetano atualizaram os dados da pandemia e todas confirmaram novos óbitos. Foram duas perdas em Santo André, uma em São Bernardo e uma em São Caetano.

As três cidades, juntas, computaram mais 116 diagnósticos positivos do novo coronavírus, sendo 97 em São Bernardo, 12 em Santo André e sete em São Caetano. Com isso, desde o início da pandemia são 264.185 casos de Covid e 10.375 mortes em decorrência da doença. O total de recuperados chegou a 2.173.347.

Ontem, foram aplicadas mais 6.094 vacinas contra a Covid nas três cidades, sendo 1.037 referentes à primeira dose, 3.609 à segunda e 1.448 reforços para idosos e profissionais da saúde.

Levando em consideração apenas o público com 12 anos ou mais, faixa etária que pode receber o imunizante contra a Covid no Brasil, a cobertura da primeira dose atingiu 96,7%, enquanto que 79,3% dos moradores do Grande ABC estão com a imunização completa.