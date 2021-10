Três cidades registram 48 mortes gestacionais ou neonatais em 2021

Thainá Lana

Alice marcou para sempre a vida da sua família que esperava ansiosamente pela sua chegada. A bebê preencheu de amor o coração da mãe, Nathalia Brogiatto, 39 anos, de Santo André, mesmo que por um breve período, já que Alice viveu apenas oito horas fora da barriga. Com 32 semanas de gestação, em janeiro de 2019, a comunicadora precisou fazer cesariana de emergência porque a bebê estava em sofrimento fetal, ocasionado pela falta de líquido no útero.

Assim como Nathalia, outras famílias no Grande ABC também vivenciam o luto gestacional ou neonatal. Santo André, São Bernardo e São Caetano registraram, nos primeiros nove meses do ano, 48 óbitos do tipo em hospitais públicos. Em 2020 foram identificados 64 mortes nas três cidades. Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não responderam à demanda enviada pelo Diário sobre o número de óbitos nos municípios.

Além da dor de perder um filho, Nathalia relata que ainda precisou lidar com a falta de preparo da equipe médica diante da dolorosa situação. “O hospital não tinha nenhuma estrutura diante do óbito neonatal. Passei por momentos bizarros enquanto estive lá. Em um certo momento, me ligaram perguntando se precisava de ajuda para amamentar minha filha mesmo ela já estando morta. Depois perguntaram se poderia deixar a bolsa que eles entregam de brinde no hospital”, relata a mãe, que ainda foi exposta a outro terrível momento na maternidade: ela não conseguiu trocar a roupa filha antes de levaram seu corpo.

Situações como as que Nathalia citou acabam sendo comuns em diversos hospitais do País, conforme explica Aline Biano, 34, psicóloga perinatal em São Bernardo. “Em outubro, é celebrado o mês da conscientização da perda gestacional e neonatal. É uma campanha extremamente importante que visa alertar a sociedade e os profissionais da área sobre a importância de oferecer um atendimento humanizado durante esse difícil processo. Muitas pacientes que atendo relatam que, além de passar pela perda do filho, ainda sentem que a sua dor não é validada”, explica Aline.

A psicóloga ainda reforça a importância da família viver todos os sentimentos que a perda traz para que o luto não vire algo patológico. “O processo do luto é diferente para cada um, mas ter um acompanhamento psicológico é primordial para todos. Esse atendimento irá oferecer um espaço onde ela será ouvida e poderá viver toda a tristeza do luto. Também é importante criar lembranças desse bebê para que a mãe possa acessar essas memórias quando quiser. Na maternidade, se possível, ela pode tirar fotos, guardar a pulseira do hospital, levar uma mecha do cabelo ou até o exame do pezinho”, finaliza.

Nathalia seguiu o mesmo caminho recomendado pela psicóloga. Durante seu processo de luto ela fez terapia com uma profissional especializa na área e participou de grupos de famílias que também perderam seus filhos. “Fiz uma caixa de memórias que tem as coisas dela, como as cinzas e algumas fotos. Se um dia alguém infelizmente passar por isso, aconselho a fotografar o bebê, porque é dilacerante pensar que com o tempo podemos esquecer seu rosto”, desabafa a mãe, que hoje é mãe da Clara, 6 anos, e Martin, 1 ano.

Grupos virtuais de apoio ajudam no processo de luto