David Uip é reeleito e continua até 2025 à frente da FMABC

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



30/10/2021 | 00:01



Aclamado ontem para continuar à frente do centro universitário da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) de 2022 até 2025, o infectologista David Uip promete aproximar a entidade do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e participar com mais protagonismo das decisões coletivas da região, especialmente as relacionadas a área da saúde.

A oficialização de um novo mandato de reitoria para Uip e para o vice-reitor Fernando Fonseca aconteceu em reunião do conselho do centro universitário realizada ontem. A dupla foi escolhida por aclamação para prosseguir no mandato.

Essa foi a primeira eleição para a reitoria desde que a instituição recebeu o aval do MEC (Ministério da Educação) para tornar-se centro universitário, em 2018. Na ocasião, Uip, que ocupava o cargo de diretor, tornou-se o reitor da FMABC. Todos os atuais pró-reitores foram convidados a permanecerem em seus cargos, e o atual diretor administrativo e financeiro, Ricardo Strabelli, passará a comandar a pró-reitoria administrativa.

“Estou muito animado com a possibilidade de permanecer mais quatro anos à frente da instituição. Quero aproveitar o novo mandato para estreitar a relação da FMABC com o Consórcio. Temos bom relacionamento com as prefeituras de Santo André, São Bernardo e São Caetano, mas queremos participar mais ativamente para ajudar nos diagnósticos e na busca de solução para as políticas públicas do Grande ABC. Isso é muito importante”, comentou Uip.

O reitor também prometeu novos investimentos para o centro universitário. “Apresentamos plano de quatro anos de mandato e uma das prioridades é modernizar nossos prédios. Já começamos a construir nove salas que serão moderníssimas, super equipadas, e, com isso, vamos abrir mais 150 vagas nos cursos na área da saúde. Outra novidade é a criação de um curso noturno de enfermagem para contemplar as pessoas que possuem curso técnico na área, trabalham de dia e buscam aperfeiçoamento”, comentou o infectologista, que atuou ativamente no combate da pandemia pelo governo do Estado por meio do Centro de Contingência do Coronavírus, órgão formado por especialistas que estruturavam as decisões tomadas pelo governador João Doria (PSDB).

Uip também disse que o centro universitário vai investir em EAD (Ensino a Distância) principalmente em cursos de difícil manutenção, com o de gestão ambiental e hospitalar. O reitor finalizou prometendo valorizar os funcionários com a criação de um plano de carreira dentro do centro universitário. “Queremos mostrar para os funcionários, de todas as áreas, que vai valer a meritocracia. Nos orgulhamos em dizer que, mesmo com toda a dificuldade que atravessamos na pandemia, não demitimos uma só pessoa e ainda estamos investindo em estrutura. Tudo isso só foi possível graças a doação de R$ 2,4 milhões que recebemos, dinheiro enviado por meus amigos e que foi fundamental para manter tudo em dia”, explicou o reitor.