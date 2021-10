Empreendendo no fim de ano

Do Diário do Grande ABC



O fim de ano é sempre bom momento para aproveitar com sua família e amigos. Muitas pessoas viajam, outras recebem familiares distantes e você pode usar essa data festiva para começar novo negócio, mudar sua realidade e iniciar o ano novo com nova fonte de renda! Muitas pessoas pensam em ganhar um pouco mais e/ou trabalhar menos, mas não sabem por onde começar e o meu objetivo aqui é abrir a sua mente, ampliar seus horizontes e ajudar você a começar o ano novo com o pé direito, mesmo diante das incertezas da economia. A primeira pergunta que você deve fazer é: o que eu sei fazer bem ou o que gosto de fazer? Com certeza você possui alguma habilidade que lhe diferencia das outras pessoas. Por exemplo, fazer doce, bolo, habilidade com madeiras ou artesanato, entre outros. Que tal pensar e analisar com cuidado tudo o que você gosta de fazer e o que é rentável neste momento? Vamos considerar que você tem quatro semanas de férias. Você precisa de pelo menos duas horas por dia para se dedicar à sua ideia.



Começaremos da seguinte maneira: A primeira semana será focada em buscar conhecimento técnico sobre a área que você deseja aprimorar. Faça lista com vídeos do YouTube sobre o assunto e aprenderá de maneira técnica o que gostaria de fazer. Isso vale para aprender a fazer bolo de pote, artesanato ou como se tornar marceneiro, entre várias outras possibilidades dentro do que você gosta. Você encontrará tudo o que precisa no YouTube e será capaz de aprender o mínimo para começar a sua nova fonte de renda e negócio. A sua segunda semana será focada em vendas. Como vender? Como se apresentar? Como montar apresentação de vendas? Você aprenderá e será capaz de ter argumentos para oferecer seu produto e/ou serviço, romper a timidez e até mesmo aprender sobre funil de vendas, formas de captação ativa e passiva e – por que não? – como montar equipe comercial?



A terceira semana será focada em estudar o seu mercado: seu concorrente e como ele capta clientes, o preço, o seu potencial cliente, em como captar lead (esse é o nome dado para seu futuro cliente), no custo que terá para vender seu produto e ou serviço (faça levantamento completo que inclua as suas horas de trabalho e até mesmo seu deslocamento, tempo de aprendizagem e matéria-prima que será gasta). A quarta semana será focada em levantar leads por meio do Google, amigos, familiares e redes sociais. O objetivo é levantar no mínimo 100 contatos por dia e oferecer seus serviços e produtos. Dessa forma, você será capaz de vender, gerar nova fonte de renda e terá aprendido (ou desenvolvido) nova habilidade!





Yan Yuri é consultor empresarial e CEO da empresa Solução Consultoria.



PALAVRA DO LEITOR

Hospital

Que alívio ler neste Diário sobre o fechamento do hospital de campanha no Complexo Pedro Dell’Antonia (Setecidades, ontem). Só quem passou pela infecção do terrível vírus sabe o quanto sofreu e o quanto quer se ver longe desse tipo de lugar para tratamento. Pelo que leio a estrutura era ótima, com excelentes profissionais, em todas as áreas, mas não quero nunca mais ter de viver essa experiência. Parabéns a todos os envolvidos, desde os faxineiros até o alto comando do hospital de campanha, não só o de Santo André, mas de todos, que, com certeza, salvaram muitas vidas.

Sandro Carvalho

Santo André





Sirva de exemplo

Mauricio Souza, jogador de vôlei, foi demitido do Fiat/Minas Tênis Clube, dia 27, após comentário considerado pelo clube de teor homofóbico. Ele está sendo bombardeado pela atitude. É de se aplaudir, louvável, que a sociedade se levante contra esse tipo de comportamento. Vivemos em mundo moderno, não cabem mais essas atitudes. E eu ficaria ainda muito mais satisfeita se essa mesma sociedade fizesse o mesmo com certo presidente, que, além de homofóbico, como já demonstrou inúmeras vezes, também tem outras péssimas maneiras de se referir às pessoas, como indígenas, por exemplo.

Arlete Baptista

Diadema



Resposta

A leitora Izabel Monteiro Rocha cita, erroneamente, o nome do deputado Campos Machado e diz que ele votou pela aprovação do PLC 26/2121, que retira série de direitos dos funcionários públicos (João Doria, dia 28). Isso é grande equívoco. O deputado, por três semanas, conseguiu prorrogar a votação para evitar que fosse aprovada essa absurda norma. Nas redes sociais e nos canais de internet, oficiais e do deputado, está postado o discurso em plenário. Campos Machado cita sua irmã, que é professora, e comoveu a audiência, quando disse que tentou de tudo para convencer os deputados, mas foi voto vencido. Campos lamenta profundamente que o governador João Agripino tem agredido de forma sistemática os servidores e a população de São Paulo, e acredita que, no ano que vem, o povo paulista vai reconduzir o Estado aos trilhos da prosperidade e da lealdade, de onde nunca deveria ter saído.

Assessoria do deputado estadual Campos Machado



Francischini e Lula

Em julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), extensão do STF (Supremo Tribunal Federal), o deputado Francisco Francischini foi cassado devido, sem apresentar provas, à sua opinião, desconfiança nas urnas eletrônicas, e ficará inelegível durante oito anos. O ex-presidente Lula, devido à maior corrupção à face da Terra, condenado em dois processos em várias instâncias, foi liberado pelo STF por falta de provas e inconsistência nos processos, e está limpo para cargos elegíveis. É difícil entender a Justiça em seu órgão supremo. Desconfiar das urnas eletrônicas é crime grave, mas quase quebrar a Petrobras – com recuperação pela Operação Lava Jato de uma pequena parte: R$ 8,5 bilhões –, sem considerar a gravidade do crime, é aliviado. É de deixar abismado e envergonhado até ‘o homem mais honesto do Brasil’.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)





Futebol

Parabéns ao São Caetano – meu segundo time – e ao São Bernardo FC pelas campanhas até aqui na Copa Paulista. Recentemente os dois clubes tiveram mudanças em seus comandos e passaram a ser dirigidos por empresas, o que mostra que trabalho bem feito rende frutos. Qualquer que seja o resultado da semifinal, já são vencedores. Que esse modelo seja copiado pelo meu Santos, muito mal administrado pelo (Andrés Enrique) Rueda (Garcia). O elenco é muito ruim, exceção a uns dois ou três jogadores, muito pouco para time do tamanho do Santos. É só olhar a classificação do Peixe no Brasileirão e ver o que esse senhor vem fazendo por lá (é 16º, com 32 pontos, primeiro time fora da zona de rebaixamento).

Thiago dos Santos

São Caetano