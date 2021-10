S.Bernardo vai ampliar prazo de concessão do Vera Cruz

Raphael Rocha

do Diário do Grande ABC



30/10/2021 | 00:01



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), sancionou projeto de lei que autoriza a concessão dos Estúdios Vera Cruz, localizados no Jardim do Mar. A Câmara aprovou na quarta-feira proposta do próprio Executivo que permite ao governo realizar chamamento público para exploração do histórico pavilhão, responsável por acolher os principais filmes do Brasil nos anos 1950.

Conforme as regras da proposta, a exploração da atividade de produção de eventos cinematográficos, televisivos e culturais pode ser feita por até 36 meses (três anos), mas com prazo prorrogável. Valores e período desses aditamentos ficam definidos a partir da publicação do edital de busca de concorrentes por explorar o espaço.

“A Prefeitura de São Bernardo informa que o projeto de lei aprovado na quarta-feira na Câmara tem como objetivo reverter receitas aos cofres municipais, por meio da ampliação do tempo de cessão para uso dos pavilhões e estúdios da antiga cinematográfica Vera Cruz, hoje limitado a 90 dias, mediante chamamento público destinado à seleção da melhor proposta ao exercício”, afirmou o governo Morando, por nota.

Conforme a administração, em 2020, ano de pandemia de Covid-19, seis grandes produções utilizaram os espaços. “A expectativa é a de que em 2021 será possível obter mais de R$ 1 milhão em receitas, acima do registrado em 2020, e superior ao registrado em 2019, quando contabilizou-se mais de R$ 1,3 milhão com as locações e para o município”, estimou o Paço, em material presente no site da Prefeitura. Esses números não foram atualizados pela gestão, uma vez que neste ano houve segunda onda do novo coronavírus.

Material do governo diz que “a guinada dos Estúdios Vera Cruz surgiu em 2018, quando a administração intensificou o ingresso de feiras de arte e gastronomia”. “Naquele ano, ocorreram 15 ações diferentes, como Feira dedicada às Noivas, às Malhas, ao setor de Cegonheiros (Transporte), Gastronomia e Arte, além de retomar sua finalidade: estúdio de gravação. Assim, recebeu as gravações por conteúdos que envolveram Gisele Bündchen, Neymar Jr. e eventos corporativos. Ao todo, já se somam 45 contratos que, até o momento, contribuíram em cerca de R$ 4,5 milhões aos cofres públicos.”

Na gestão do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), em agosto de 2015, foi firmado acordo com a Telem S/A (Técnicas Eletromecânicas), que, no período de 30 anos e por investimento de R$ 156 milhões, iria explorar o espaço. A parceria não avançou porque a empresa deixou de efetuar repasses financeiros acertados.

Assim que assumiu o Paço, Morando optou por rescindir o contrato com a Telem. À ocasião, chegou a cogitar locar os galpões para emissoras de TV.