Colégio de Mauá é campeão de vôlei nos Jogos Escolares do Estado de SP

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



29/10/2021 | 23:59



O Colégio Leonardo da Vinci, de Mauá, sagrou-se campeão dos Jeesp (Jogos Escolares do Estado de São Paulo) no vôlei na categoria sub 18 infantil (foto). De forma contundente, sem perder nenhum set, a equipe da região fez 3 sets a 0 na EE Professor Aníbal de Freitas, de Campinas, na final. A decisão aconteceu no Ginásio Luiz Gonzaga Coli Beghini, em Lindoia.



De acordo com a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado, a competição contou com cerca de 6.000 escolas, entre municipais, estaduais e particulares, espalhadas pelas 15 grandes regiões do Estado. Na etapa final eram seis times, divididos em três grupos, com colégios de Cafelândia, Sorocaba, Taubaté e Valinhos, além do de Campinas.



“Nossa Campanha foi impecável nas categorias mirim e infantil. Com as duas nós fomos campeões estaduais e nos qualificamos para ir para os Jebs (Jogos Escolares Brasileiros), comemora Osvaldo Luís Begliomini, 53 anos, técnico e coordenador técnico do Volêi Mauá. A equipe de Mauá foi formada por Arthur, Caio, Cauã, Daniel, Danilo, Gustavo, Guilherme, Igor, Júlio Cézar, João, Lorenzo e Yuri Gama.



Segundo o treinador, a parceria existe há mais de 20 anos e tem apoio da Prefeitura, Santa Casa da cidade, Mauá Plaza Shopping e diversos outros parceiros fornecedores de produtos ao time. Os alunos/atletas têm bolsa de estudos no próprio colégio. “O que dá a oportunidade a eles de terem ótima parte acadêmica”, frisa Osvaldo.



A conquista, acrescenta, foi possível também graças ao engajamento da cidade com o projeto. “Saliento a importância de todas as parceiras. E também agradeço ao apoio incondicional do prefeito Marcelo Oliveira e do secretário de Esportes, Cultura e Lazer José Luís Ferrarezi. Isso foi fundamental,”



A meta agora, diz o técnico, “é estar no pódio em todas as categorias – sub-13, sub-14, sub-15, sub-17 e sub-19 – e também conquistar pódio nacional nos JEBs, mirim e infantil”. A equipe viajou ontem para o Rio de Janeiro. As disputas serão na Arena Olímpica da Barra da Tijuca. “É grande sonho realizado para todos nós. Iremos jogar onde todos os nossos ídolos jogaram e foram campeões olímpicos na Rio 2016”, finaliza Osvaldo.