Azulão e Tigre atrás de vaga no cenário nacional

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC



29/10/2021 | 23:59



São Caetano e São Bernardo FC fazem o clássico regional no primeiro jogo da semifinal da Copa Paulista, às 17h, no Estádio Anacleto Campanella. E, além do título da competição, está em jogo também vaga no cenário nacional do futebol. Assim, ao final da segunda partida do confronto, dia 2, às 19h, no Estádio 1º de Maio, o Grande ABC terá mais um representante nos campeonatos nacionais do ano que vem. Isso porque quem passar desta semi já estará automaticamente garantido a uma das vagas disponibilizadas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ao torneio, uma na Copa do Brasil e, a outra, na Série D do Brasileiro. O Santo André havia garantido vaga por meio da classificação final do Paulistão.



Segundo a assessoria de imprensa do Tigre, a preferência é pela Série D nacional, o que pode ser facilitado em caso de triunfo do Botafogo na outra semi, contra a Portuguesa, já o time de Ribeirão Preto disputa a Série C do Brasileiro. Dos quatro finalistas, apenas o Botafogo ainda não venceu a competição. São Bernardo FC, São Caetano e Portuguesa, campeã da última edição, buscam o bicampeonato.



A equipe do técnico Márcio Zanardi (foto) vem de seguidas boas campanhas nas competições do Estado. São quatro semifinais consecutivas, na própria Copa Paulista, em 2020, na qual foi eliminado pela Portuguesa; na Série A-2 do Paulista também em 2020, derrotado pelo São Bento. Neste ano foi campeão do segundo nível do Estado ao passar pelo vizinho Água Santa na final, além desta semi contra o Azulão. O São Caetano foi campeão da Copa Paulista em 2019, em cima do XV, e também da A-2 em 2020, sobre o São Bento.



“É o trabalho, unicidade, perseverança, vontade e organização do dia a dia. É tratar o jogador com respeito, honrar com os compromissos, impor disciplina. É a estrutura e a escolha das peças, da formatação do clube, do modelo de jogo. E o objetivo do clube é sempre chegar o quanto mais longe possível, disputar os principais campeonatos no Brasil. E nosso intuito é sim chegar na Série B e, depois, na Série A do Brasileiro. E quem sabe depois disputar também competições internacionais”, revela Lucas Andrino, diretor do Grupo Magnum, que comprou o São Bernard FC em 2019.



Para o duelo de hoje, Zanardi diz que vitória sobre o Cachorrão já é passado, a euforia ficou no vestiário e o foco está todo sobre o Azulão, contra o qual vai tentar repetir a atuação. “A gente se impôs, não deixou eles jogarem. Foi jogo perfeito. A gente conseguiu ter a posse de bola, fazer os gols, soube se defender e jogar quando tinha que jogar”,



No São Caetano a equipe que vai a campo é mesma da partida contra o XV pelas quartas. Matheus Brito pode ser novidade e aparecer na vaga de Paulo Matheus. Christiano, que chegou a ser dúvida, também está relacionado. João Vinicius, após período afastado devido a contusão, vai para o jogo, mas começa no banco. O time de Max Sandro terá mais uma vez o apoio da torcida. A diretoria vai bancar carga de 2.500 ingressos. Para adquirir as entradas basta entrar no site oficial – www.saocaetanofutebol.com.br – e fazer o cadastro.