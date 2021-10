Brasil soma 5 representantes nas finais do Mundial de Skate Street nos EUA

29/10/2021 | 21:46



Os brasileiros Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Gabi Mazetto, Felipe Gustavo e Lucas Rabelo se classificaram, nesta sexta-feira, para as finais do Mundial de Skate Street, em Lake Havasu, no Arizona, Estados Unidos. A final feminina será às 16 horas (de Brasília), neste sábado, e a masculina às 18h30.

Rayssa, a "Fadinha", medalha de prata na Olimpíada de Tóquio-2020, avançou para a final como primeira colocada, com 15.5 pontos, após dar uma volta de 45 segundos e quatro manobras. Pâmela Rosa, atual campeã mundial, ficou em segundo, com 14.6, enquanto Gabi avançou em sétimo, com 12.9. Letícia Bufoni e Marina Gabriela, as outras duas representantes do Brasil, foram eliminadas.

Mariah Duran (14.1), Momiji Nishiya (14.0), Funa Nakayama (13.8), Roos Zwetsloot (13.6), Gabriela Mazetto (12.9) e Keet Oldenbeuving (11.2) foram as outras classificadas.

No masculino, Felipe Gustavo fez a segunda melhor pontuação da semifinal com 25.3, ficando atrás apenas de Nijah Hudson. Lucas Rabelo terminou em sétimo com 23.8 e também se classificou. Filipe Mota, Tiago Lemos, Carlos Ribeiro, Luan Oliveira e Kelvin Hoefler, prata em Tóquio, foram eliminados.