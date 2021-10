Uma feira para o migrante

Ademir Medici



30/10/2021 | 05:39



Será a Feira Cultural do Migrante e Solidária, revivendo antiga tradição da mais antiga paróquia da cidade, a segunda do Grande ABC, ao lado da de Ribeirão Pires, ambas centenárias – a mais antiga, bicentenária, é a Matriz de São Bernardo.

A novidade da feira de hoje e amanhã em Vila Assunção é que novas nacionalidades se incorporam ao cotidiano andreense, e do Grande ABC. No passado, eram as festas italiana, espanhola, alemã; hoje são acrescentadas a elas barracas como as haitiana e venezuelana.

À frente da iniciativa, os padres scalabrinianos, espalhados pelo mundo e que se dedicam à assistência de migrantes e imigrantes que deixam suas terras em busca de uma sobrevivência digna.