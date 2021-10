Zayn Malik teria empurrado mãe de Gigi Hadid contra uma cômoda

29/10/2021 | 12:10



Senta que lá vem fofoca quente! Logo depois de Zayn Malik ser acusado de agredir a mãe de Gigi Hadid, o TMZ soltou novidades sobre o caso. Anteriomente, o ex-One Direction havia afirmado ser um assunto privado, no entanto, o veículo norte-americano descobriu que o artista foi acusado legalmente de crimes contra a família Hadid e até aceitou uma das acusações.

No dia 29 de setembro, segundo documentos, Zayn teve uma discussão feia com Yolanda Hadid e supostamente a chamou de vagabunda holandesa, ordenando para que ela ficasse longe da pequena Khai, filha do cantor com Gigi, a qual se referiu como p***a do esperma que saiu da minha po**a. Após a gritaria, ele teria ficado ainda mais alterado e empurrou a sogra contra uma cômoda.

E tem mais! De acordo com os médicos do tribunal, Zayn teria gritado com Gigi, que estava em Paris, por meio de um telefonema durante o ocorrido.

Prenda algumas bolas de merda e defenda seu parceiro contra sua maldita mãe em minha casa!

Nas redes sociais, o cantor nega o contato físico, mas, segundo fontes ouvidas pelo TMZ, ele não contestou o assédio e foi multado. Zayn segue em liberdade condicional e também deverá completar o curso de controle de raiva e o programa de violência doméstica. Eitaaaa!