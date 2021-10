Joaquim Lopes e Marcella Fogaça se casam: Agora oficialmente Sr. e Sra. Lopes

29/10/2021 | 12:10



Joaquim Lopes está casado! O ator oficializou a união com Marcella Fogaça na ultima quinta-feira, dia 28. O casal foi fotografado super sorridente ao sair do cartório. Fofos, né?

O casamento deveria ter acontecido em 2020, mas acabou sendo adiado devido a pandemia de Covid-19. Nas redes sociais, os pombinhos comemoraram o grande passo no relacionamento.

Lopes escreveu:

Agora oficialmente Sr. e Sra. Lopes. Era pra ser em maio de 2020. O mundo parou, tanta coisa aconteceu? meu Deus. Vieram os dois maiores amores das nossas vidas e agora deu certo. Como já vinha dando a muito tempo. Te amo Marcella.

Por sua vez, Marcella declarou:

Era pra ter sido em Maio de 2020 com festa e tudo. Daí em Março desse mesmo ano o mundo pausou. Daí em Março de 2021 o nosso mundo virou Universo completo e mesmo já sendo uma família desde o dia em que te disse sim em 2018, fico muito muito feliz de ser sua esposa no papel, na alma, no coração, na vida, no pra sempre. Eu amo como a gente sabe ser um só, sabendo sempre que somos dois, ou melhor, quatro. Te amo marido! Te amo!!! Beijos, Mrs Fogaça Lopes.

O casal está junto desde 2018, e são pais das gêmeas Sophia e Pietra, de sete meses de vida