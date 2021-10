Além de Cowboy Bebop: live-action de anime para assistir na Netflix

Bianca Bellucci

29/10/2021



Cowboy Bebop é um clássico da animação japonesa, exibido originalmente entre 1998 e 1999. O hype em torno da história, no entanto, voltou com tudo após a Netflix anunciar uma versão com atores reais. A série está marcada para estrear em 19 de novembro. Enquanto o título não chega à plataforma, porém, você pode aproveitar para conferir outras versões live-action de anime.

Shingeki no Kyojin – ou Attack on Titan – é um dos animes de maior sucesso dos últimos anos. O live-action é dividido em duas partes, ambas disponíveis na Netflix (1 e 2). O enredo gira em torno de um mundo pós-apocalíptico, no qual a sociedade vive dentro de cidades protegidas por enormes muralhas. As construções servem para impedir os ataques dos Titãs, seres gigantescos que devoram humanos.

É um filme japonês produzido pela Warner Bros. A trama acompanha Ichigo Kurosaki, um jovem estudante que ganha os poderes de uma Ceifeira de Almas. Agora, ele é forçado a assumir o dever de guiar os mortos ao mundo pós-vida e derrotar os Hollows, monstros espirituais malignos.

Este live-action de anime narra a história de Light Yagami, um estudante que encontra um caderno chamado de Death Note. O objeto tem poderes sobrenaturais, permitindo ao seu proprietário matar qualquer pessoa, basta escrever o nome nas páginas. A produção japonesa tem a continuação Death Note II: O Último Nome, que também está disponível na Netflix.

Os irmãos Edward e Alphonse Elric chegam à versão live-action neste filme original da Netflix. Alquimistas, eles estão atrás da Pedra Filosofal, que, supostamente, tem o poder de trazer mortos à vida. O maior destaque do longa-metragem fica por conta dos efeitos visuais, que enchem os olhos dos fãs que esperam mais de 15 anos para ver uma adaptação nas telonas.

Neste universo cyberpunk, a ciborgue Major Motoko Kusanagi é responsável por combater terroristas e ameaças cibernéticas de alta tecnologia. Produzido pela Paramount, o live-action de anime tem Scarlett Johansson como protagonista – escolha que ainda causa discussão, uma vez que a atriz não é asiática como a personagem original.

O único live-action de anime da lista transformado em série. Produção original da Netflix, a história tem como protagonista Kageyama Shigeo, um telepata que decide levar uma vida normal suprimindo seu talento. O problema é que quando suas emoções afloram, os poderes explodem.

Samurai X acompanha a história de Kenshin Himura, um espadachim que prometeu não matar mais. Cinco filmes live-action foram feitos tendo o anime como base. Todos estão disponíveis via streaming, mas não necessariamente na Netflix. Quem quiser acompanhar, o recomendado é começar por Samurai X: A Origem. Depois, partir para Samurai X: O Filme, Samurai X: O Inferno de Kyoto, Samurai X: O Fim de uma Lenda e, enfim, Samurai X: O Final.