29/10/2021 | 11:32



Começa hoje em Ribeirão Pires o primeiro Festival do Torresmo. O evento, aberto ao público, acontece no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírico Prisco, 193), das 12h às 22h, e vai até o dia 2 de novembro. Os visitantes poderão conhecer um cardápio diversificado com os mais variados cortes suínos, como costela, joelho de porco, leitão pururuca, panceta e o tradicional torresmo.

O chef Adan Garcia, especialista em porco, vai participar todos os dias do evento, o público também poderá conferir os mais variados pratos preparados por ele, como baião de dois, galinhada, arroz com suan e feijão tropeiro.

Haverá, também, cervejarias convidadas, doces e apresentações musicais, começando por hoje, às 20h, Christopher Josef faz homenagem ao rei do pop, Michael Jackson. Já amanhã (30), a partir das 20h, a dupla Enrico & Ronaldo e no domingo (31), o grupo Livro dos Dias, canta os maiores sucessos de Legião Urbana. Segunda-feira (1), às 20h, é a vez da Banda Coma fazer a alegria da plateia com covers de Guns N'' Roses e terça-feira (2), o grupo Bohemian Rock traz o melhor de Queen, à partir das 20h.

A entrada é gratuita, sendo cobrado apenas o consumo no local. Os preços dos lanches e pratos variam entre R$ 10 e R$ 50. No evento haverá espaço kids e área Pet Friendly.

Vale ressaltar que o festival seguirá os protocolos no combate ao Covid-19, com o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.