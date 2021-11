Obituário - 01 de novembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/11/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Maria de Oliveira Viana, 90. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Francisco, 88. Natural de Portugal. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Carmem Moreira Arantes, 88. Natural de Oscar Bressane (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emilia Franqueira Rodrigues, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Mariazinha da Cruz, 87. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Jaime de Souza, 84. Natural de Buerarema (Bahia). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Gandolfi, 81. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Fernandes dos Santos, 79. Natural de Jericó (Paraíba). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Iolanda Aparecida Espírito Santo, 78. Natural de Pirassununga (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Janete Severino da Silva Miquelon, 78. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dalva Tereza Vergani de Morais, 74. Natural de Vista Alegre do Alto (São Paulo). Residia na Vila Nova Paulicéia, em São Paulo, Capital. Auxiliar de produção. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Joaquim Ferreira, 63. Natural de Inhapim (Minas Gerais). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Marlene de Lima Pinheiro, 63. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia na Vila Macedópolis, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Ricardo Antonio Alvarez Nunes, 62. Natural do Chile. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Aparecida de Fátima Alves dos Santos, 53. Natural de São Pedro do Ivaí (Paraná). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauricio Nicodemus Vlah, 45. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 28. Crematório Vila Alpina.



SÃO BERNARDO

Pedro dos Santos Trigo, 78. Natural de Salto Grande (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Taxista. Dia 28, em Santo André. Jardim da Colina.

Giovanice Hortencio da Costa Teixeira, 61. Natural de Senador Eloi de Souza (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.



D I A D E M A

Antonio Onofre Ribeiro, 73. Natural de Cambuí (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 28, em Santo André. Cemitério Municipal de Cambuí.

Edilene Araujo de Santana Boccuzzi, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.



RIBEIRÃO PIRES

Pedro Ferreira da Silva, 76. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia no Jardim Jardim Planteucal, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.