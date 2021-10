Biden promete investir US$ 100 mi para fortalecer relações com o sudeste asiático

26/10/2021 | 10:37



Antes de reunião virtual com representantes da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira que o país planeja investir mais de US$ 100 milhões em ações que garantam o fortalecimento das relações com a região. "A Asean é essencial para a arquitetura regional do Indo-pacífico. Os EUA estão comprometidos com sua centralidade", disse o líder americano, que também se comprometeu a trabalhar no avanço dos "interesses e valores compartilhados".

Biden argumentou ainda que todos os países devem atuar em condições justas e igualitárias, além de cumprir com as normas do Estado de direito. Embora não tenha citado a China nominalmente, os comentários ecoam críticas recorrentes de Washington a Pequim, em meio ao crescente antagonismo entre as duas maiores economias do planeta.

O presidente democrata prometeu viajar à região para aprofundar os laços, mas não estabeleceu uma data. "Nossa cooperação só tem se tornado mais importante, enquanto buscamos lidar com os desafios que vão moldar o século", destacou.

A Asean é formada por Tailândia, Filipinas, Malásia, Cingapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos e Camboja.