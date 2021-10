Juros disparam até 60 pontos-base após IPCA-15 perto do teto das estimativas

26/10/2021 | 10:18



Os juros futuros abriram em forte alta nesta terça-feira, 26. Alguns vencimentos entraram em leilão mais de uma vez após bater máximas, como o janeiro de 2023, que abriu 60 pontos-base após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) ter mostrado alta de 1,20% em outubro, ante 1,14% em setembro, e mais perto do teto das estimativas (1,25%), o nível mais alto desde fevereiro de 2016.

O resultado chega num momento de mercado já tenso com o cenário fiscal e com apostas que chegam até 200 pontos-base de alta da Selic na reunião da quarta-feira, 27, do Comitê de Política Monetária (Copom).

Às 10h11, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 subia a 11,45% (máxima de 11,74%), de 11,14% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2025 subia para 11,83% (máxima de 12,11%), de 11,64% no ajuste anterior, e o para janeiro de 2027 ia para 11,91% (máxima de 12,14), de 11,80% no ajuste anterior.