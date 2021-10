Relatório de Renan na CPI da Covid chega a 78 indiciamentos

26/10/2021 | 10:15



O senador Renan Calheiros (MDB-AL) alterou o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid e aumentou a lista de indiciamentos de 68 para 78, entre pessoas físicas e empresas. A votação do parecer está marcada para esta terça-feira, 26.

Após uma reunião com a cúpula do colegiado na véspera, Renan decidiu pedir o indiciamento de servidores do Ministério da Saúde e autoridades envolvidas em negociações apontadas como irregulares pela CPI da Covid.

Entre os novos indiciados, está a fiscal do contrato da vacina indiana Covaxin na pasta, Regina Célia Oliveira. Oliveira, os assessores do ministério Marcelo Bento Pires, Thiago Fernandes da Costa e o ex-coordenador de Logística da pasta Alex Lial Marinho foram enquadrados no crime de advocacia administrativa.