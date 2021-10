Grupo Alimentação e Bebidas sobe 1,38% no IPCA-15 de outubro

26/10/2021 | 10:13



Os gastos das famílias com alimentação e bebidas voltaram a subir na passagem de setembro para outubro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado nesta terça-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo Alimentação e Bebidas passou de um aumento de 1,27% em setembro para uma elevação de 1,38% em outubro, uma contribuição de 0,29 ponto porcentual do grupo para a taxa de 1,20% do IPCA-15 deste mês.

A alimentação no domicílio saiu de uma alta de 1,51% em setembro para um avanço de 1,54% em outubro. As famílias pagaram mais pelas frutas (alta de 6,41% e contribuição de 0,06 ponto porcentual), tomate (23,15%), batata-inglesa (8,57%), frango em pedaços (5,11%), café moído (4,34%), frango inteiro (4,20%) e queijo (3,94%).

Por outro lado, houve redução nos preços da cebola (-2,72%), arroz (-1,06%, 9º mês consecutivo de quedas) e carnes (-0,31%, após 16 meses seguidos de alta).

A alimentação fora do domicílio acelerou de uma alta de 0,69% em setembro para um avanço de 0,97% em outubro. O lanche fora de casa subiu 1,71%, e a refeição aumentou 0,52%.