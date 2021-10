Luana Piovani rebate críticas por look: A intenção era me agradar

26/10/2021 | 10:10



Luana Piovani, 45 anos de idade, não gostou das críticas que recebeu de um look compartilhado nas redes sociais durante viagem que está fazendo com o seu namorado, Lucas Bitencourt, pela França - no clique ela aparece com um vestido longo estampado e com um enorme cinto.

Adoro como você se veste, Luana, mas esse cinto largo aí, amarrado no meio desse vestido, te deu um ar de muito senhora, comentou uma seguidora.

Bom, flor, não gostou, ok. A intenção era ME agradar, está tudo certo, rebateu Luana.

Vestido leve, cinto pesado. Alguma coisa errada não está certa, criticou outra pessoa.

Você dizendo isso (está errado), respondeu a atriz.

E, ainda teve internauta que suspeitou que Piovani estivesse grávida, o que ela logo tratou de desmentir:

Está com carinha de grávida, falou alguém.

Mas não estou, não, afirmou Luana.