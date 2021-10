Zach LaVine 'supera' Michael Jordan e Bulls batem Raptors; Nets derrotam Wizards

26/10/2021 | 07:55



O Chicago Bulls segue invicto na temporada 2021-2022 da NBA. Na rodada de segunda-feira, a vítima da vez, a quarta neste início de campeonato, foi o Toronto Raptors, em duelo equilibrado disputado no Air Canada Centre, em Toronto, no Canadá, que acabou com vitória da franquia de Chicago por 111 a 108.

A noite foi ainda mais especial para o ala Zach LaVine, que superou Michael Jordan no número de cestas de três pontos convertidas com a camisa dos Bulls - agora são 556 contra 555 do hexacampeão da liga pela franquia de Chicago e um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos.

LaVine não foi o cestinha do duelo, mas contribuiu com 22 pontos, cinco assistências e quatro rebotes, sendo fundamental para os Bulls chegarem à quarta vitória. DeMar DeRozan foi quem mais pontuou e chamou a responsabilidade quando o jogo apertou. O ex-jogador do San Antonio Spurs e também ex-Toronto Raptors deixou a partida com 26 pontos, seis assistências e quatro rebotes.

Os Raptors fizeram jogo duro até o final e venderam caro a derrota para os Bulls. OG Anunoby foi o grande nome do time canadense com 22 pontos, cinco assistências e oito rebotes. O "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de Fred VanVleet, com 15 pontos e 17 assistências, também chamou atenção, assim como a ótima atuação de Gary Trent Jr., que conseguiu 18 pontos e cinco rebotes.

Em Nova York, o Brooklyn Nets voltou a vencer na temporada ao bater o Washington Wizards por 104 a 90, no ginásio Barclays Center. O time da casa alcançou a sua segunda vitória em quatro partidas. Com um jogo a menos, o rival da capital dos Estados Unidos perdeu a invencibilidade.

Sem a presença de LaMarcus Aldridge, que foi poupado, Kevin Durant chamou novamente a responsabilidade, terminando a partida com 25 pontos e oito rebotes. Patty Mills saiu do banco de reservas para também se destacar, com 21 pontos. James Harden teve 14 pontos e nove assistências.

Mesmo um pouco apagado em alguns momentos do confronto, Bradley Beal foi o cestinha dos Wizards, com 19 pontos. De contrato estendido, Daniel Gafford teve 13 pontos e cinco rebotes. O brasileiro Raulzinho Neto conseguiu apenas dois pontos, um rebote e uma assistência em pouco mais de 16 minutos em quadra.

Confira a rodada de segunda-feira na NBA:

Charlotte Hornets 129 x 140 Boston Celtics

Indiana Pacers 109 x 119 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 122 x 104 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 104 x 90 Washington Wizards

Miami Heat 107 x 90 Orlando Magic

Toronto Raptors 108 x 111 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 98 x 107 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 87 x 99 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers 116 x 86 Portland Trail Blazers

Confira a rodada de terça-feira na NBA:

New York Knicks x Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Houston Rockets

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x Denver Nuggets