Palmeiras vira sobre Sport, vence a 3ª seguida e retoma 2º lugar do Brasileirão

25/10/2021 | 23:40



O Palmeiras retomou a vice-liderança do Brasileirão ao ganhar o terceiro jogo seguido no Brasileirão. Depois de passar por Internacional e Ceará, o time de Abel Ferreira derrotou o Sport de virada, por 2 a 1, no Allianz Parque, nesta segunda-feira, no encerramento da 28ª rodada. Os pernambucanos abriram o placar cedo com Leandro Barcia e passaram quase todo o restante da partida se defendendo. Foram competentes na primeira etapa, mas não na segunda. Gustavo Scarpa entrou e mudou o jogo. Maior "garçom" da Série A, o meio-campista deu a assistência para Luiz Adriano empatar e cobrou o escanteio que resultou no gol da virada, marcado por Felipe Melo.

O Palmeiras passou a somar 49 pontos e ultrapassou Flamengo e Fortaleza para reassumir o segundo posto. São dez a menos que o líder Atlético-MG. O time de Abel Ferreira reconhece que o título está distante, mas o fato é que voltou a ganhar força na disputa entre os líderes. Também pode comemorar o bom futebol apresentado diante de seu torcedor, com 36 finalizações e um grande volume de jogo. Se não fosse o goleiro Mailson, os palmeirenses construiriam um placar mais elástico diante dos pernambucanos, que seguem sem conseguir deixar a zona de rebaixamento. São 27 pontos somados, dois a menos que o Juventude, primeiro fora do grupo do descenso.

Uma desatenção do Palmeiras e um contra-ataque bem armado e executado do Sport colocaram o time pernambucano em vantagem no Allianz Parque cedo, aos três minutos. Dudu perdeu a bola, Luciano Juba foi lançado na esquerda e cruzou rasteiro para Leandro Barcia completar para as redes. O gol nos minutos iniciais beneficiou a estratégia dos nordestinos, que se defenderam e deram a bola para os anfitriões.

Em desvantagem, o Palmeiras colocou à prova no primeiro tempo a defesa do Sport, a segunda melhor do Brasileirão. Foram 11 finalizações do time de Abel Ferreira, que procurou jogar pelos lados com Dudu e Rony, até encontrou espaços, mas não fez as melhores decisões perto do gol. As duas melhores oportunidades de gol saíram dos pés de Luiz Adriano e do lateral-esquerdo Piquerez.

Foram os dois arremates em direção à meta. Nas duas tentativas, os palmeirenses pararam no goleiro Mailson. Luiz Adriano, que não foi vaiado desta vez, mas recebeu pouco apoio quando seu nome foi anunciado no Allianz Parque, também levou perigo em cabeceio que saiu rente à trave. Rony quase marcou em conclusão que saiu à esquerda do gol.

O Sport não mais atacou, mas resistiu bem à pressão dos anfitriões no primeiro tempo e desceu ao vestiário com o placar a seu favor. No segundo tempo, porém, não teve como sustentar o placar. Abel Ferreira lançou mão de Gustavo Scarpa na vaga de Danilo no intervalo e o meio-campista, atleta com mais assistências na Série A em 2021, mudou a partida com seu pé calibrado. O Palmeiras melhorou, intensificou a pressão e chegou com perigo ao gol do rival três vezes até empatar o jogo.

Após cobrança de escanteio de Scarpa da direita, Luiz Adriano, tão criticado, estava no lugar certo para resvalar para o gol. O atacante trocou a comemoração por um protesto ao fazer o sinal de "silêncio" e ouviu da torcida novos xingamentos, apesar de garantir a igualdade. Depois, ele foi substituído e recebeu mais aplausos do que vaias.

A pressão palmeirense depois do empate seguiu em ritmo acelerado. Scarpa quase fez gol olímpico, Rony arriscou por cima do travessão, Veiga exigiu defesa tranquila de Mailson, que defendeu também arremate rasteiro de Piquerez e fez dois milagres em sequência posteriormente. O goleiro do Sport salvou o time em dois cabeceios de Gómez.

Mas Mailson nada pôde fazer quando Scarpa bateu novo escanteio da direita, Willian desviou na primeira trave e a bola encontrou Felipe Melo, que desviou para o gol aos 33 minutos e deu ao time alviverde a virada que buscava desde o início do duelo. O volante foi muito celebrado pela torcida, que gritou seu nome. Ele goza de prestígio com Abel Ferreira e a futura presidente Leila Pereira e sua renovação por mais uma temporada está encaminhada.

Os donos da casa atacaram com perigos mais algumas vezes. Não conseguiram ampliar o placar, mas sustentaram a vantagem até o final para retornar à vice-liderança do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 2 x 1 SPORT

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Danilo (Gustavo Scarpa), Raphael Veiga (Patrick de Paula) e Dudu (Danilo Barbosa); Rony (Willian) e Luiz Adriano (Deyverson). Técnico: Abel Ferreira.

SPORT - Mailson; Ewerthon (Cristiano), Rafael Thyere, Sabino e Chico; Marcão, Zé Welison, Gustavo Oliveira (Hayner) e Luciano Juba; Leandro Barcia (Paulinho Moccelin) e Mikael (Tréllez). Técnico: Gustavo Florentín.

GOLS - Leandro Barcia, aos 3 minutos do primeiro tempo. Luiz Adriano, aos 7, e Felipe Melo, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcão, Zé Welison, Gustavo Gómez.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ).

RENDA - R$ 788.538,85.

PÚBLICO - 13.367 pagantes.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).