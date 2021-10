Sto.André e FUABC montam grupo para ajustes no contrato

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/10/2021 | 17:43



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e a presidente da FUABC (Fundação do ABC), Adriana Berringer Stephan, se reuniram na manhã desta segunda-feira (25) para discutir ajustes no contrato entre as partes e definiram comissão para acompanhamento das tratativas.

Na semana passada, a FUABC divulgou nota apontando que, por falta de repasses da administração andreense, fornecedores do contrato da cidade ameaçavam interromper os serviços e estavam sem pagar os salários de seus funcionários. O governo Paulo Serra rechaçou a informação, assegurou que os repasses referentes aos acordos vigentes estavam em dia.

Algumas reuniões foram organizadas a partir do episódio. A desta segunda-feira serviu justamente para atenuar o tom de crise que se instalou na relação.

Segundo a FUABC e o Paço de Santo André – que assinaram nota conjunta –, o encontro serviu para “discutir ajustes na atual parceria e avançar em questões estratégicas relacionadas aos contratos de gestão na área da saúde. Ficou definido que uma comissão de acompanhamento com integrantes da Prefeitura de Santo André e da Fundação do ABC trabalhará em conjunto para a convergência de pontos nos âmbitos assistencial, financeiro e de planejamento”.

“Prefeitura e FUABC reforçam ainda que os repasses financeiros foram retomados e que não há interrupção, tampouco prejuízo, ao atendimento da população de Santo André no CHM (Centro Hospitalar Municipal) Doutor Newton da Costa Brandão. A administração municipal e a Fundação do ABC mantêm diálogo constante e de relação de transparência que marcam a colaboração nos serviços públicos prestados à saúde, com intuito de evoluir e melhorar cada vez mais o atendimento oferecido aos andreenses”, adicionaram as partes, na nota.

Farão parte da comissão, pelo lado da Prefeitura, os secretários de Finanças, Pedro Seno, e de Saúde, Márcio Chaves, e o superintendente da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos, José Police Neto; pelo lado da FUABC, a presidente Adriana Berringer, a diretora da Central de Convênios, Patrícia Veronesi, e a gerente financeira Paula de Oliveira Branco.

O contrato entre a Prefeitura de Santo André e a FUABC está em caráter emergencial – o vínculo fechado em 2015, ainda na gestão de Carlos Grana (PT), foi considerado irregular pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e o governo de Paulo Serra mantém chamamento para contratação de organização social para assumir os serviços.