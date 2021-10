USCS e Prefeitura anunciam acordo por hospital veterinário

Da Redação



25/10/2021 | 17:15



A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) lança nesta terça-feira (26) edital para a construção do primeiro hospital veterinário de São Caetano, que vai funcionar em parceria com a Prefeitura. Nem a universidade nem a administração municipal adiantaram detalhes sobre valores de obra e local do equipamento, que deve entrar em operação em 2022.

“Movimento importante para o nosso curso de medicina veterinária, em 2022 os alunos do quinto semestre já estarão no nosso hospital”, prometeu o reitor da USCS, Leandro Prearo.

O equipamento deve funcionar nos mesmos moldes do hospital universitário, que vai funcionar dentro do Hospital São Caetano, em parceria anunciada no início do mês. Sob a administração da universidade, o equipamento servirá para o desenvolvimento de tecnologias e de atividades técnico-científicas, em especial de estágios, internato e residência médica de todos os cursos de saúde da USCS, pelos próximos 20 anos.