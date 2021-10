Completando 31 anos de idade, Fiuk ganha surpresa da namorada, mãe e irmã

25/10/2021 | 16:10



Nesta segunda-feira, dia 25, Fiuk está completando 31 anos de idade e recebeu uma surpresa da namorada, Thaisa Carvalho, da mãe Cristina Kartalian e da irmã, Krizia. Na noite do último domingo, dia 24, algumas horas antes do aniversário começar de fato, as três deram um bolo de aniversário para ele, acenderam velas e cantaram parabéns.

Fiuk compartilhou o momento nos stories do Instagram. O cantor também fez um pedido enquanto apagava as velas e cortou o primeiro pedaço do bolo.

- O primeiro pedaço vai pra mim porque eu mereço... estou zoando, brincou o cantor.

No final das contas ele entregou o primeiro pedaço do bolo para Thaisa, com quem assumiu o namoro em setembro deste ano. Mais tarde a mãe do artista desejou parabéns pro filho através do Instagram.

- Parabéns filhão, parabéns pelo seu dia! Parabéns por você ser essa pessoa incrível e eu tenho muito orgulho de ser a sua mãe. Estou com você sempre, declarou Cristina.

Fábio Jr., pai do artista, também parabenizou o filho no dia do aniversário. Em um post do Instagram ele escreveu:

Filhoteee! Parabéns filho! TE AMO MUITÃO! Que Deus te abençoe, te ilumine, te proteja e te oriente sempre!