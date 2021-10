Thiaguinho nega retorno do grupo Exaltasamba

25/10/2021 | 16:10



Os internautas foram à loucura no último domingo, dia 24, depois dos rumores sobre a possível volta do Exaltasamba, encerrado em 2012, mas tudo não passou de apenas um mal entendido.

Thiaguinho recentemente esteve no programa Altas Horas com Péricles e por lá foi questionado sobre fazer uma turnê junto do amigo, que foi seu companheiro no grupo de pagode, e afirmou que esse reencontro nos palcos era inevitável. No entanto a resposta foi interpretada de outra forma na internet, como se o músico tivesse confirmado o retorno do Exaltasamba.

A pergunta foi sobre fazer uma turnê com o Péricles, não com o grupo. Só pra esclarecer e não alimentar algo que não existe. Beijo pra geral!, tweetou.

Na atração apresentada por Serginho Groisman, a dupla cantou sucessos como: Tá Vendo Aquela Lua e Jogo de Sedução e isso só acabou ressaltando a amizade entre eles.

- A gente é visto toda hora junto. A gente fica muito feliz em poder dizer o quanto se ama. Sou extremamente grato por tudo o que o Péricles fez por mim. Não só musicalmente, mas como homem mesmo. Entrei no Exalta com 19 anos e aprendi muito (...). Vai ter um dia que vamos sair juntos pela estrada cantando novamente. Até porque o que a gente fez foi muito lindo e ficou no coração das pessoas, disse Thiaguinho.