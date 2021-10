Bianca Andrade e Fred esclarecem boatos de crise no casamento

25/10/2021 | 16:10



A influenciadora Bianca Andrade utilizou as redes sociais no último domingo, dia 24, ao lado do marido, o jogador Fred, para esclarecer boatos de que eles estariam vivendo uma crise no relacionamento.

O casal ainda esclareceu os rumores de que o atleta teria ido para a noitada e deixado Bianca com o filho do casal, Cris, de 3 meses de idade, em casa e que esse acontecimento teria chateado a influencer.

Nos vídeos, eles ainda esclareceram sobre a relação deles, que já foi aberta, e desde novembro do ano passado passou a ser fechada e que a gravidez foi planejada.