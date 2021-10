Quer trabalhar fora do Brasil? LinkedIn pode te ajudar

Da Redação

Do 33Giga



25/10/2021 | 16:18



Quer trabalhar fora do Brasil e não sabe nem por onde começar? Em um mundo tão conectado, onde as vagas nas melhores empresas podem ser preenchidas pelos profissionais mais bem qualificados de qualquer país, é fundamental ser realmente bom no que faz.

Mas tão importante quanto isso é ser notado pelos recrutadores. E poucas ferramentas ajudam tão bem a desempenhar esta tarefa como o LinkedIn. Atualmente, a rede social é considerada a maior plataforma profissional do mundo e conta com mais de 575 milhões de usuários – por isso mesmo, pode te ajudar a trabalhar fora do Brasil.

Pensando nisso, 33Giga e Cristiano Soares, country manager da startup Deel, de gestão de contratos e pagamentos para times internacionais, reúnem dicas importantes para ajudar os interessados em prospectar vagas em empresas do exterior.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Invista na sua bio

Tudo começa por uma boa apresentação. Para atrair empresas estrangeiras, seu perfil deve ter uma versão em inglês e outra em português com suas experiências e competências profissionais.

Se preferir, anexe o seu currículo em inglês na página. Desta forma, qualquer recrutador que se interessar pode conhecer melhor suas habilidades e saber se você se encaixa na vaga aberta. Essa simples mudança também demonstra que você domina o idioma.

“Os recrutadores costumam utilizar palavras-chave para encontrar os profissionais que desejam na rede, por isso uma boa escolha de termos na hora de construir seu perfil pode ajudar bastante. Neste texto de apresentação, inclua, também, quais são seus interesses no momento e deixe claro que está aberto a trabalhar fora do Brasil”, pontua Soares.

Networking faz a diferença

Não esqueça de entrar em contato com as empresas que você admira e gostaria de trabalhar. Muitas delas costumam ter uma página ativa na rede para compartilhar conteúdos úteis e, principalmente, vagas abertas.

Quando a oportunidade surgir de trabalhar fora do Brasil, basta preencher os dados e seguir o caminho solicitado pela companhia.

“Entre todas essas, essa é a principal: fazer networking. Adicione pessoas que moram nos países que você deseja viver e que atuam na mesma área que você. Puxe assunto, interaja com as publicações e tire dúvidas sobre como aproveitar as mesmas oportunidades”, pontua o gestor.

Seja ativo na produção de conteúdo

Por fim, seja ativo na produção de conteúdo. Compartilhe conhecimentos e informações relevantes sobre o seu trabalho e a sua área de atuação.

Se possível, produza conteúdos em inglês e outros idiomas que você seja fluente. Segundo o executivo, esse tipo de ação vai atrair seguidores, colegas de profissão e recrutadores para o perfil. Por isso, é importante propor debates que possam gerar boas conversas com os contatos – trabalhar fora do Brasil não é fácil, mas o LinkedIn pode te ajudar.