Maurício Mattar comemora harmonia na família ao posar com três filhos: Momento desejado

25/10/2021 | 15:11



Família reunida! Maurício Mattar está feliz da vida com a harmonia que reina em sua casa. Mais uma vez, o ator mostrou que tudo está em paz ao posar ao lado de três de seus quatro filhos em clique raro. Vale lembrar que o artista teve sérias desavenças com a filha Petra Mattar.

O clique foi feito na festa de aniversário da caçula de Maurício, Ilha Mattar, que completou dois anos de idade.

Na legenda, ele escreveu:

Ontem a minha felicidade foi ímpar. Aniversário de 2 aninhos da minha filha caçula Ilhazinha, mas quem ganhou presente fui eu, de poder reunir meus 3 filhos, minha netinha amada, a pedrinha preciosa Esmeralda e a minha mãe, vovó, bisavó e matriarca da família Mattar! Momento tão desejado e de enorme emoção para mim! Obrigado senhor.

No aniversário de Petra, em junho de 2021, Mattar já havia deixado claro que todas as brigas com a filha haviam sido resolvidas. Em um post, ele escreveu:

Petra minha filha amada, que seu dia hoje 10/06 seja tão especial como você viu, que seus 27 anos sejam comemorados ao lado de quem só te faz bem, sucesso sempre na sua caminhada, luz, sabedoria, trabalho, amor, harmonia em família, paz e muita saúde.