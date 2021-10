Ana Paula Siebert mostra nariz sem curativo após rinoplastia

25/10/2021 | 14:11



Ana Paula Siebert utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, dia 25, para mostrar o seu nariz sem curativo nenhum - a influenciadora fez uma rinoplastia recentemente e até então só havia aparecido no Instagram com a região coberta de esparadrapos.

- Fazia tempo que eu não tinha vontade de falar segundou e não sextou. Estou tão feliz e tão animada que hoje é segunda-feira, gente. Vida normal, tirei o curativo. Na verdade ainda estou fazendo para dormir, mas não estou ficando durante o dia. Ele segura o inchaço, a parte estrutural já está bem firme, então não preciso me preocupar, contou a mulher de Roberto Justus.

E, em seguida, ela revelou que, por a cirurgia ser invasiva, ela precisou abusar da maquiagem para cobrir os roxos no rosto.

- Hoje é um dia de muito trabalho, e eu descobri que não nasci para ficar sentada. Acordei hoje muito animada e muito feliz de voltar ao meu trabalho. Algumas coisas obviamente não posso fazer ainda, mas ficar parada por uma semana foi difícil. Sou muito agitada. Olhar para mim e falar: você não pode trabalhar, fazer suas coisas, não pode sair e nem secar o seu cabelo sozinha, não foi fácil.

Eu não nasci para isso. Nasci para ter agitação, para ser ativa. Nessas horas valorizo demais a minha saúde, afirmou.