Kristen Stewart diz ter feito apenas cinco filmes bons na carreira e dispara: - Maior parte é porcaria

25/10/2021 | 14:10



Kristen Stewart deu uma declaração ousada para o jornal The Sunday Times. Prestes a estrear no cinema com o tão aguardado Spencer - no qual interpreta a lendária princesa Diana - a atriz conta que não se orgulha de todos os os trabalhos que fez. Inclusive, não gosta da maioria deles. Eita!

- A maior parte é tudo porcaria. Eu provavelmente fiz cinco filmes bons de, talvez, uns 40 ou 50? Me refiro àqueles que digo: caramba, esse pessoal fez realmente uma obra de arte do início ao fim!

Kristen trabalha com audiovisual desde os nove anos de idade, mas ganhou reconhecimento mundial um pouco mais velha, quando interpretou Bella Swan, na saga Crepúsculo.

Questionada sobre quais seriam as obras das quais sente orgulho, a atriz se limitou a contar apenas duas: Acima das Nuvens, de 2014, e Personal Shopper, de 2016. Ambas dirigidas por Olivier Assayas.

- Isso não significa que me arrependo da experiência [de fazê-los]. Só me arrependo de ter dito sim para uns dois filmes, não pelo resultado, mas por não ter me divertido. O pior é quando você está no meio de um trabalho e sabe que não é apenas um filme ruim, mas estaremos todos presos a ele até o fim, completa Stewart.