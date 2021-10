PSOL protocola notícia-crime contra Bolsonaro por mentira sobre vacina e aids

25/10/2021 | 13:38



O PSOL protocolou, nesta segunda-feira, 25, uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro por fazer uma falsa relação entre vacinas contra covid-19 e desenvolvimento de aids. O documento diz que o chefe do Executivo brasileiro, com acusações sem amparo de medidas científicas, coloca cada vez mais a população brasileira em risco.

"Todos esses fatos trazidos à baila deixam claro que há em curso um amplo e sistemático modelo de disseminação de fake news que, aliado ao recrudescimento autoritário, tem graves consequências para a democracia brasileira e que coloca em risco a vida da população", afirma a notícia-crime, obtida pelo Broadcast/ Político.

O documento pede a responsabilização do presidente pelos seus atos que, na avaliação de parlamentares, se isola como um dos últimos líderes negacionistas do mundo. Ao apresentar episódios em que Bolsonaro agiu contra o uso de máscaras, a notícia-crime classifica que a "live" em que o presidente fez falsa relação na semana passada "é apenas mais um caso, entre tantos, dos ataques do Presidente Bolsonaro contra as normas internacionais de proteção contra a Covid".

Na quinta-feira (21), ao fazer uma falsa relação entre vacinas contra covid-19 e desenvolvimento de aids, Jair Bolsonaro declarou que "relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto". Na ocasião, o presidente chegou a reconhecer a possibilidade de ter sua transmissão cancelada pelas redes sociais. "Não vou ler para vocês a matéria porque posso ter problema com a minha live, não quero que caia", afirmou. Diante do conteúdo, o Facebook e Instagram removeram o vídeo. Já o YouTube o mantém disponível.

Os parlamentares acusam o chefe do Executivo de infração de medida sanitária preventiva e de colocar em perigo a vida da população. Além disso, acusam o presidente de violação do princípio da moralidade, improbidade administrativa e crime de responsabilidade. "A cruzada do Presidente Jair Bolsonaro contra a ciência e a vida continua. É fundamental que os poderes constituídos tomem as providências cabíveis para punir os responsáveis pelos atentados contra a saúde pública do povo brasileiro", pede o documento.

A notícia-crime é assinada pela líder do PSOL na Câmara dos Deputados, Talíria Petrone (RJ), além de Fernanda Melchionna (RS), Áurea Carolina (MG), Vivi Reis (PA), Ivan Valente (SP), David Miranda (RJ), Glauber Braga (RJ), Luiza Erundina (SP), Sâmia Bomfim (SP), Túlio Gadelha (PDT-PE) e o advogado André Maimoni.