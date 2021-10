Estado atende demanda do Consórcio ABC e anuncia custeio para o Hospital Nardini

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/10/2021 | 13:33



O Governo do Estado de São Paulo acatou pedido do Consórcio Intermunical Grande ABC para o custeio de R$ 3 milhões mensais ao Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, em Mauá, equipamento médico que atende três das sete cidades da região. O anúncio veio por meio do Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, durante live com o vereador mauaense Leonardo Alves, publicada no último dia 19.

Em sua fala, Vinholi destacou que o repasse é uma grande vitória para a cidade de Mauá. “Eu agradeço a parceria importante, todos (nós) empenhados pelo Hospital Nardini, que agora (custeio) vem se tornando realidade", disse o secretário. A demanda foi apresentada pelo Consórcio ABC no dia 17 de junho, em reunião no Palácio dos Bandeirantes, com o governador João Doria, o vice-governador Rodrigo Garcia e os sete prefeitos do Grande ABC para discutir projetos e iniciativas em benefício da região.

A pauta do encontro incluiu temas regionais como o BRT (sigla em inglês para transporte rápido por ônibus) que vai ligar o Grande ABC à Capital, a construção do Piscinão Jaboticabal, apontado como a principal obra de combate às enchentes na região, a situação dos hospitais estaduais e a manutenção da Avenida dos Estados, que liga São Caetano do Sul com a Capital até Mauá, passando por Santo André, além de reivindicações individuais dos municípios.

“No mês de junho, os sete prefeitos estiveram com o governador e o vice-governador, e nesta oportunidade o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, disse que esta seria a principal demanda da sua cidade. Durante os últimos meses nos reunimos por várias vezes com o secretário executivo de Desenvolvimento Regional, Rubens Emil Cury e o subsecretário de Relacionamento de Desenvolvimento Regional, Fernando Fernandes, alinhando a liberação do convênio. Só temos a agradecer ao governador João Dória, ao vice-governador Rodrigo Garcia e ao secretário Vinholi, por entenderem que a regionalidade supera qualquer individualidade e principalmente, qualquer diferença político-partidária”, finalizou Acácio Miranda.

No mês de julho, o vice-governador Rodrigo Garcia, esteve no Grande ABC para anunciar outros dois investimentos em Mauá e Ribeirão Pires pleiteados pelos municípios por meio do Consórcio ABC. O Governo do Estado destinou R$ 1 milhão para implementação de uma unidade do restaurante Bom Prato em Mauá, além de R$ 16 milhões para conclusão das obras do complexo hospitalar Santa Luzia, em Ribeirão Pires.