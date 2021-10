Lary Bottino assume culpa em briga com Anitta, mas dispara: - Me acho uma ótima amiga. Eu sempre ajudei ela

25/10/2021 | 13:10



Lary Bottino resolveu esclarecer sua polêmica briga com Anitta durante uma participação no programa A Hora do Faro! Após ser a eliminada de A Fazenda 13 na última quinta-feira, dia 21, a influenciadora foi até a atração na tarde do último domingo, dia 24, onde falou sobre os peões que permanecem no confinamento e acabou abordando o fim de sua amizade com a famosa funkeira.

O afastamento das duas veio à tona em meados de 2021, quando Anitta fez a limpa em seu Instagram e deixou de seguir a influenciadora. Depois disso, as duas ainda chegaram a trocar farpas e acusações nas redes sociais. Durante a conversa com Faro, no entanto, Lary acabou afirmando que a amizade chegou ao fim por conta de uma atitude sua.

- Eu não tenho problema em contar. Eu fui em uma viagem com ela, eu me relacionei com uma pessoa, ela me perguntou se eu me relacionei com a pessoa ou não, e eu falei que não. Eu menti. Foi uma pergunta de amigas mesmo, mas naquele momento eu não me senti à vontade para falar.

Apesar da situação, Bottino garante que a pessoa com quem ficou não era do interesse amoroso de Anitta, e que, portanto, não foi um caso de fura olho. Ainda assim, a artista teria sentido uma quebra de confiança que tornou a amizade insustentável:

- Ela se sentiu traída e acho que, com o peso que ela tem com todas as pessoas em volta dela, ela não quis aceitar uma mentira naquele momento. Ela disse: Se você mente sobre uma coisa tão pequena, eu não posso ter uma pessoa na minha vida que talvez vá mentir sobre coisas grandes. Mas eu me acho uma ótima amiga. Eu sempre ajudei ela, ajudo as pessoas.

Interesse por Bil Araújo

Quem acompanhou a curta passagem de Lary pelo reality show deve ter percebido as insistentes investidas da ex-peoa para ficar com Arcrebiano. Questionada sobre a profundidade do interesse da moça pelo modelo, Bottino entregou que queria formar um casal, e que tentou conversar abertamente com o rapaz sobre suas intenções:

- Acho fofo um casalzinho. Foi uma desculpa também pra tentar um beijinho. Rolou uma conchinha sincera. Eu sentia que ele me correspondia, quando não tinha pessoas por perto. No momento que eu senti que ele estava me evitando, eu falei com ele. Ele disse que não. Eu sentia que ele não sabia o que queria.

Momentos depois, ela teve a oportunidade de interagir com os confinados, e ouviu do ex-BBB que sua saída foi recebida com tristeza:

- Independente de qualquer coisa, é uma pessoa que eu gosto muito, mudou muito a visão que eu tenho das pessoas aqui dentro. Tô com saudade, fiquei arrasado com a sua saída.

Os dois ainda falaram sobre a possibilidade de darem seguimento ao affair do lado de fora do confinamento! E aí, será que teremos um novo casal no futuro?