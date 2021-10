Maiara dá beijo em Fernando Zor durante apresentação em São Paulo

25/10/2021 | 13:10



Maiara reencontrou Fernando Zor, no fim de semana durante apresentações em conjunto das duplas Maiara e Maraisa e Fernando e Sorocaba em São Paulo - e, durante o show, a sertaneja deu alguns beijinhos na bochecha do ex-noivo, o que gerou expectativas nos fãs do casal por uma possível reconciliação.

Das famílias que eu tenho na vida... Eu amo vcs! Inexplicável o amor que eu senti essa noite!!! Gratidão eterna de fazermos isso juntos... E ainda temos amanhã... Vai ser lindo!!!, escreveu Maiara na legenda do post compartilhado nas redes sociais.

Lembrando que é a primeira aparição em público do ex-casal desde setembro, quando colocaram um ponto final na relação.