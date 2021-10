Samsung Week: empresa dá descontos em centenas de eletrônicos; veja as promoções

Da Redação

Do 33Giga



25/10/2021 | 13:18



Válida de 25 de outubro a 1º de novembro no site da Samsung, a Samsung Week 2021 contempla descontos em itens de múltiplas categorias, como smartphones, tablets, notebooks, TVs, monitores e eletrodomésticos. Já nas lojas físicas oficiais da marca, os consumidores têm acesso a ofertas exclusivas de smartphones.

A relação de produtos da Samsung Week 2021 está disponível no site www.samsung.com/br/offer/samsung-week a partir de hoje (25). Confira os detalhes das ofertas nas principais linhas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Smartphones

A Samsung Week 2021 terá ofertas para quem quer aquele smartphone desejado, com direito a bundles com o Galaxy Buds2, os mais novos fones de ouvido true wireless. Neste ano, serão oferecidos cinco bundles com o Galaxy Buds2: Galaxy S21 5G, Galaxy S21 Plus 5G (em versões de 128 GB ou 256 GB), Galaxy S21 Ultra 5G* e o recém-lançado Galaxy M52 5G, o mais fino smartphone da série M e o primeiro com tecnologia 5G. Adquirindo qualquer um destes produtos, o consumidor leva gratuitamente o Galaxy Buds2, originalmente oferecido por R$ 899.

O resgate dos bundles na loja online da Samsung acontece da seguinte maneira:

S21

Ao realizar a compra do produto promocional através da página: https://shop.samsung.com/br/samsung-week , durante o período de 25 de outubro de 2021 a 01 de novembro de 2021 o cliente receberá o Galaxy Buds2 automaticamente. Já nas lojas físicas oficiais da marca, a oferta pode variar de acordo com a disponibilidade do brinde.

M52 (exclusivo na loja online)

Ao realizar a compra do produto através do https://shop.samsung.com/br/samsung-week, durante o período de 28 de outubro de 2021 a 21 de novembro de 2021 o cliente recebe o Galaxy Buds2 automaticamente.

Além dos bundles, também estarão em oferta na Samsung Week 2021 vários modelos de smartphones do ecossistema Galaxy.

Tablets e notebooks

Produtos das áreas de tablets e notebooks também fazem parte das promoções da Samsung Week 2021. Durante o período, haverá descontos imperdíveis para a aquisição de aparelhos selecionados, incluindo três modelos de tablet da linha Galaxy: Galaxy Tab A8 Wi-Fi, Galaxy Tab A8 4G e Galaxy Tab A7 Lite, dispositivos bastante procurados pelo público infanto-juvenil. Além disso, entram nas promoções da semana comemorativa os notebooks Galaxy Book S e Galaxy Book Go, sendo esse último um lançamento no mercado brasileiro.

TVs e monitores

Na categoria de aparelhos de TV, são vários os modelos com descontos na Samsung Week 2021. O destaque fica para os modelos de 55” das linhas Neo QLED QN85A, QLED Q70A e a TV Crystal AU9000. A The Frame de 50”, TV com tecnologia QLED que pode ser personalizada com molduras e exibir obras de arte quando desligada², também entra na promoção nos modelos de 32’’ e 50’’.

Um dos lançamentos da linha de monitores gamers da Samsung, o Odyssey G3, conta com preço reduzido para as suas duas versões, de 24” e 27”. O Smart Monitor, modelo híbrido com conectividade e recursos de TV recém-lançado no Brasil, é outro item com desconto, assim como o Monitor T350 de 24”, modelo de entrada para o público gamer com 75Hz e Freesync.

Home Appliances

Entre os eletrodomésticos, destaque para os modelos de refrigeradores Evolution RT38 INOX , Evolution RT46 branco e inoxSide by Side RS50, além da French Door 4 Portas RF59 e French Door RF49. O modelo de ar-condicionado WindFree Plus é outro aparelho com desconto exclusivo na compra de mais de uma unidade.

Já a Lava e Seca Samsung 3 em 1 WD4000 Ecobubble e a Lava e Seca WD6000 Smart são as principais lavadoras em promoção na Samsung Week – modelos que, comprados junto com o aspirador-robô POWERbot-E VR5000, outro item com desconto, saem mais em conta.