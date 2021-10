Usuários reclamam de aumento na Zona Azul em São Caetano

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



25/10/2021 | 12:58



Quem estacionou na Zona Azul, que são as vagas rotativas nas vias públicas, de São Caetano, nessa segunda-feira (25), levou um susto ao perceber que a tarifa cobrada passou de R$ 2 para R$3.

A mudança no valor pode não parecer muito grande, porém trata-se de um aumento de 50%, o que deixou alguns usuários indignados com o novo preço, como o comerciante Emerson Faggi, 53 anos. “Esse aumento é horrível, é só para parar o carro na rua. Só percebi depois que paguei. O serviço continua o mesmo e teve esse aumento. É ridículo”, disse.

Outra mudança anunciada foi a extinção do talão impresso a partir da próxima segunda-feira (1), e com o fim da venda do papel o único jeito de adquirir o ticket será eletronicamente, através do aplicativo Fácil Estacionar. Para a estudante Nubia Melo, 30, a troca para o meio digital só dificulta a situação. “Já aumentaram o preço, e ainda vão tirar ticket de circulação, no meu caso só tenho internet em casa, então não vou conseguir usar o aplicativo. Assim fica complicado”, contou.

Em nota oficial, a Prefeitura de São Caetano informou que o aumento pleiteado pela concessionária responsável, a Assistpark, era para R$3,50, mas em negociações o valor de R$3 foi o decidido. Além disso, a empresa comprometeu-se a melhorar o treinamento de seus operadores. Vale lembrar que a Assistpark também é obrigada a respeitar os 10 minutos de tolerância entre o momento do estacionamento e a validação do ticket, mas após o período, o novo valor será cobrado por hora.