Mário Sérgio Cortella: filósofo chega à Alexa

Da Redação

Do 33Giga



25/10/2021 | 12:48



A Alexa, inteligência artificial baseada em nuvem da Amazon, traz aos brasileiros inspiração e motivação pela voz de Mário Sérgio Cortella. A partir de hoje (25), as pessoas podem ouvir pílulas de filosofia diferentes todos os dias, basta pedirem “Alexa, filosofia do dia” ou “Alexa, e aí Cortella?”.

São 120 interações diárias diferentes, que poderão ser ouvidas durante 4 meses, na voz deste conhecido personagem da literatura e filosofia nacionais. A iniciativa visa a proporcionar às pessoas, momentos de reflexão especialmente pensados e propostos por Mário Sérgio Cortella, com a facilidade de um simples comando de voz, a qualquer momento do dia.

A Alexa já traz conteúdos inspiradores e motivacionais, com interações diversas como frases de Clarice Lispector, dicas de gestão de tempo pela voz de Izabella Camargo, autora do best seller “Dá um tempo”, aulas da Casa do Saber sobre o Poder da Voz, além de dicas e skills de meditação.

Para experimentar essas interações basta dizer:

“Alexa, frase da Clarice”

“Alexa, dá um tempo”

“Alexa, aula da casa do saber”

“Alexa, me fala uma curiosidade”

“Alexa, abrir skill de meditação”

“Alexa, filosofia do dia”

“Alexa, frase do Cortella”

Como usar a Alexa

A Alexa pode ser usada por qualquer pessoa com o aplicativo Alexa em um smartphone, na família de smart speakers Amazon Echo, com os dispositivos da linha Fire TV Stick, ou em uma variedade de dispositivos compatíveis, incluindo caixas de som, fones de ouvido, Smart TVs.