Elenco de 'Friends' lamenta morte de James Michael Tyler, o Gunther

25/10/2021 | 12:12



O elenco da série Friends lamentou, nas redes sociais, a morte a morte do ator James Michael Tyler. O intérprete de Gunther no seriado lutava contra um câncer de próstata e morreu neste domingo, 24. No Instagram, Jennifer Aniston compartilhou um vídeo da última temporada de Friends, na qual Gunther se declara para Rachel, personagem interpretada pela atriz. O funcionário da cafeteria Central Perk era conhecido por sua paixão não declarada por ela.

"Friends não seria o mesmo sem você. Obrigada pelas risadas que você trouxe para o programa e para todas as nossas vidas. Você fará muita falta", escreveu a atriz na legenda do post.

"O tamanho da gratidão que você trouxe e demonstrou todos os dias no set é o tamanho da gratidão que tenho por tê-lo conhecido. Descanse em paz James", disse Courteney Cox, a Mônica na icônica série.

"Nós demos muitas risadas, amigo. Sentiremos a sua falta", publicou Matt LeBlanc, intérprete do Joey. Lisa Kudrow, a Phoebe, citou um trecho da música de abertura da série, "I'll Be There for You". "James Michael Tyler, vamos sentir sua falta. Obrigada por estar lá para todos nós."

"James, obrigado por desempenhar um papel tão maravilhoso e inesquecível em Friends'", postou David Schwimmer, o Ross.

James Michael Tyler morreu na manhã deste domingo, em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 59 anos de idade. No último mês de junho, o ator revelou ter sido diagnosticado com um câncer de próstata há cerca de três anos, e que a doença havia se espalhado, chegando a um estágio avançado.

