Filha de Gugu Liberato produz documentário sobre câncer: Como o meu pai, é uma felicidade poder ajudar outras pessoas

25/10/2021 | 12:10



Marina Liberato está seguindo os passos do pai, o saudoso apresentador Gugu Liberato - que morreu em 2019 após um acidente doméstico. Nas redes sociais, a jovem, de 17 anos de idade, demonstrou interesse pela área da comunicação e produziu um documentário sobre terapia natural contra o câncer.

Eu quero poder espalhar positividade para o mundo. E espalhar essa informação que existe uma alternativa no tratamento do câncer, que é uma terapia natural, gratuita e eficaz, me deixa muito feliz. Como o meu pai, é uma felicidade poder ajudar outras pessoas e seguir os seus passos, disse por meio de nota enviada.

No documentário, Marina mostra práticas paralelas a quimioterapia, como o método Kovacsik, com o objetivo de mostrar o lado humano em que consiste essa terapia e como ela ajudou as pessoas que a utilizaram em seu processo de cura. O conteúdo está disponível em seu perfil do Instagram e no canal do Youtube.