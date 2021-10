Michel Teló prioriza família e diminui agenda de shows

25/10/2021 | 12:10



Parece que Michel Teló quer passar mais tempo com a família! Segundo informações do jornal Extra, o cantor vai reduzir a agenda de shows e pretende não ficar longe de casa por longos períodos.

O artista vai voltar a se apresentar somente em março de 2022, mas não quer fazer shows distantes de São Paulo, onde mora com a esposa, Thais Fersoza, e os dois filhos, Melinda e Teodoro.

Além disso, as agendas do Ano Novo e do Carnaval já foram canceladas. O jornal também afirma que os fins de semana são negociados, pois Teló prefere se comprometer em apenas um dia.

Para um empresário do setor, que falou sobre o assunto ao jornal, o cantor está se comportando como Daniel, que já havia diminuído a quantidade de shows antes da pandemia de Covid-19:

- Como a gente diz, ele está com boi na sombra. Tem um público fiel, mas que também o acompanha na TV, além dos comerciais que faz. Não precisa mais disso.