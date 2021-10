Ribeirão Pires fecha drive-thru da vacinação na próxima quarta-feira

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/10/2021 | 11:54



A Prefeitura de Ribeirão Pires vai encerrar as atividades do drive-thru instalado no Complexo Ayrton Senna para a vacinação contra a Covid-19 na próxima quarta-feira (27). A partir de quinta-feira, dia 28, a imunização será descentralizada e irá acontecer nas Unidades Básicas de Saúde e da Família. Atualmente estão sendo vacinados no local todos os públicos aptos: pessoas a partir dos 12 anos, com primeira e segunda dose e idosos com 60 anos ou mais e profissionais da área da saúde com a dose de reforço (3ª dose).

Segundo a administração municipal, Ribeirão Pires possui quase 80% da população imunizada, 97.967 já tomaram a primeira dose ou dose única, 82.688 já possuem o esquema vacinal completo em duas doses e 7.226 pessoas já receberam a dose de reforço. Com o alto número de vacinados, a frequência de pessoas no drive thru tem diminuído cada vez mais, fazendo com que parte da equipe de saúde fique ociosa durante grande parte do dia.

Durante os oito meses em que ficou aberto, o Complexo Ayrton Senna foi o único ponto de vacinação na cidade, fazendo com que Ribeirão Pires se tornasse referência na imunização contra a Covid-19 em todo o Estado de São Paulo. Até o último sábado, dia 30, 187.881 aplicações haviam sido realizadas na cidade.