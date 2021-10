China está comprometida com a paz mundial e o multilateralismo, diz Xi Jinping

25/10/2021 | 11:17



O presidente Xi Jinping afirmou que a China "estará comprometida com o caminho de um desenvolvimento pacífico e sempre será uma construtora da paz mundial". Ele disse que o país estará também comprometido com reformas e abertura e "sempre contribuirá para o desenvolvimento global", renovando também a intenção de abraçar o multilateralismo e "defender a ordem internacional".

As declarações foram dadas em discurso para marcar os 50 anos do retorno do país à Organização das Nações Unidas, disponível na imprensa estatal.

Segundo ele, desde então a colaboração do país com a ONU tem se aprofundado e o país tem cumprido sua responsabilidade como membro do Conselho de Segurança.

Xi também destacou o papel da China no apoio a outros países em desenvolvimento "em sua justa luta para salvaguardar a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento.

Durante a pandemia, o país tem compartilhado sua experiência em resposta à covid-19 com o mundo, "tendo enviado grandes quantidades de insumos, vacinas e medicamentos para outros países", ressalta o presidente chinês.