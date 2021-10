Na Bahia, César Tralli se declara para Ticiane Pinheiro: Te amo tanto

25/10/2021 | 11:10



Ticiane Pinheiro e César Tralli subiram ao altar no dia 2 de dezembro de 2017, após idas e vindas de um namoro que durou três anos! Desde então, o casal está mega apaixonado e divide esses momentos com os seguidores por meio das redes sociais. No último domingo, dia 24, durante uma viagem em Porto Seguro, na Bahia, Tralli postou um clique ao lado da amada, e escreveu:

Amor.

A apresentadora, por sua vez, respondeu:

Te amo tanto!

Nos Stories, ela mostrou detalhes do passeio e posou usando um ornamento feito pela tribo indígena da região.

Presentes dos índios para mim.

Fofos, né?