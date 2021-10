Angélica visita pai no hospital e assiste Domingão com Huck

25/10/2021 | 11:10



Angélica acompanhou o Domingão com Huck direto do hospital Copa D'Or, no Rio de Janeiro, onde seu pai está internado. Nas redes sociais, a apresentadora compartilhou uma série de vídeos da visita, inclusive um momento íntimo em que Francisco Ksyvickis, de 83 anos de idade, faz carinho na neta Eva.

O metalúrgico aposentado teve que ser hospitalizado após ter um AVC, como anunciou Luciano Huck no Domingão do dia 10 de outubro.

Nas redes sociais, Angélica chegou a falar sobre a situação:

Estamos vivendo momentos de angústia com a saúde do meu pai que sofreu um AVC, porém temos fé em cada pequeno gesto... Eu AGRADEÇO por toda energia positiva para o meu amado pai, por todas as orações que estão fazendo toda diferença em nossas vidas e minimizando o sofrimento? eu acredito! Ele está lutando e vai vencer.