Ana Maria Braga sofre acidente doméstico e é internada em SP, mas passa bem

25/10/2021 | 10:57



Ana Maria Braga sofreu um acidente doméstico neste domingo, 24. A apresentadora do Mais Você caiu em casa e teve de ser levada a um hospital para fazer exames. Ela passou a noite no Hospital Beneficência Portuguesa, na área central de São Paulo, São Paulo, e fez tomografia. De acordo com informações da assessoria de imprensa de Ana Maria Braga, não houve nenhuma fratura e apresentadora passa bem. Nesta segunda-feira, 25, o "Mais Você" será comandado por Fabrício Battaglini e Talitha Morete.